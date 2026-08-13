मुंबई एयरपोर्ट पर बैग में बम होने की अफवाह पर उड़ान रद, यात्री को मजाक करना पड़ा भारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाले 55 साल के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसने मजाक में अपने बैग में बम होने की बात कही थी। बाद में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

यह घटना रविवार को हुई, जिसके बाद अधिकारियों को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने से ठीक पहले मुंबई-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एयरलाइन के असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर ओमप्रकाश राजभर और सिक्योरिटी आफिसर रवींद्र रोकड़े एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट पर यात्रियों के हैंड लगेज की रूटीन जांच कर रहे थे। बैग में बम होने का किया मजाक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत, जब अधिकारियों ने पूछा कि क्या बैग में माचिस, लाइटर, कैंची या लिक्विड जैसी प्रतिबंधित चीजें हैं, तो अनुज जयराम सुवर्णा नाम के यात्री ने लापरवाही से कहा कि बैग में बम है।