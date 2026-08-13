मुंबई एयरपोर्ट पर बैग में बम होने की अफवाह पर उड़ान रद, यात्री को मजाक करना पड़ा भारी
मुंबई एयरपोर्ट पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति को मजाक में अपने बैग में बम होने की बात कहना महंगा पड़ा। उसे हिरासत में लिया गया। ...और पढ़ें
HighLights
मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री ने मजाक में बम की बात कही।
उसे हिरासत में लिया गया, उड़ान में कुछ देर देरी हुई।
पुलिस ने चेतावनी देकर बाद में यात्री को छोड़ दिया।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाले 55 साल के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसने मजाक में अपने बैग में बम होने की बात कही थी। बाद में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
यह घटना रविवार को हुई, जिसके बाद अधिकारियों को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने से ठीक पहले मुंबई-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एयरलाइन के असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर ओमप्रकाश राजभर और सिक्योरिटी आफिसर रवींद्र रोकड़े एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट पर यात्रियों के हैंड लगेज की रूटीन जांच कर रहे थे।
बैग में बम होने का किया मजाक
स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत, जब अधिकारियों ने पूछा कि क्या बैग में माचिस, लाइटर, कैंची या लिक्विड जैसी प्रतिबंधित चीजें हैं, तो अनुज जयराम सुवर्णा नाम के यात्री ने लापरवाही से कहा कि बैग में बम है।
बम शब्द सुनते ही एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सीआइएसएफ कर्मियों को सूचित किया, जिन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की।
आरोपित यात्री को हिरासत में ले लिया गया। सीआइएसएफ ने सुरक्षा अधिकारियों की शिकायत पर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सुवर्ण को सहार पुलिस को सौंप दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में चेतावनी नोटिस जारी कर उसे छोड़ दिया गया।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
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