मुंबई में 'शुद्ध शाकाहारी' फ्लैट के विज्ञापन पर विवाद, रियल एस्टेट एजेंट मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक रियल एस्टेट एजेंट, जिसने 6.5 करोड़ रुपए के फ्लैट के लिए सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खरीदारों से संपर्क करने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, उसने अब सार्वजनिक रूप से और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता अमित ठाकरे से माफी मांगी है।

भावने कावरे ने शनिवार को MNS के हेडक्वार्टर और पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के घर 'शिवतीर्थ' में ठाकरे से मुलाकात के बाद माफी मांगी। यह मुलाकात एक वीडियो पर हुए विरोध के बाद हुई, जिसमें कावरे ने दक्षिण मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक, तारदेव में 2BHK वाले फ्लैट का विज्ञापन किया था और खास तौर पर शाकाहारी खरीदारों की मांग की थी।

भावने कावरे ने मांगी माफी कावरे ने कहा, 'अगर मेरे बयान से मुंबई के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अमित ठाकरे और मुंबई के सभी लोगों से माफी मांगता हूं। मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। अब मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढूंगा। मैं मराठी लोगों को घर उपलब्ध कराता रहा हूं और आगे भी ऐसा करता रहूंगा।'

ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे.

आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण?



माणूस मच्छी, मटण किंवा चिकन खातो म्हणून त्याला घर नाकारणं ही फक्त घर देण्याची मनमानी नाही ही उघड सामाजिक भेदभावाची… pic.twitter.com/84k06soddf — Shubham Karpe | शुभम करपे (@ShubhamKarpe10) August 12, 2026 ये बातें तब सामने आईं जब ठाकरे ने मुलाकात के दौरान उन्हें फटकार लगाई और मुंबई के लोगों से माफी मांगने को कहा। ठाकरे ने प्रॉपर्टी एजेंट से कहा कि मुंबई पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहा है और इस तरह के मुद्दे की ओर लोगों का ध्यान भटकाने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकरे ने उनसे कहा कि बेहतर होता अगर आप वही काम पहले ही कर लेते जो अब करने की कोशिश कर रहे हैं।

कैसे शुरू हुआ विवाद? विवाद की शुरुआत बुधवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो से हुई, जिसमें कावरे दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके तारदेव में बन रही एक ऊंची इमारत में तैयार हो चुके दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट के अंदर दिखाई दिए थे। इस प्रॉपर्टी का साइज लगभग 900 स्क्वेयर फीट बताया गया और इसे 6.5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा था।