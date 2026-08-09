मुंबई: अभिनेत्री से दुष्कर्म के आरोप में 73 वर्षीय फिल्म निर्देशक शकील नूरानी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की मालवणी पुलिस ने 33 वर्षीय एक अभिनेत्री के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 73 वर्षीय फिल्म निर्देशक शकील नूरानी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने के बाद बोरीवली हॉलिडे कोर्ट ने आरोपी को 12 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

पुलिस शिकायत के मुताबिक, शकील नूरानी ने एक आने वाली फिल्म में काम देने और कहानी पर चर्चा करने के बहाने पीड़िता को मुंबई के मालवणी स्थित अपने घर पर बुलाया था। आरोप है कि जब अभिनेत्री वहां पहुंची, तो निर्देशक ने मौका पाकर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया।