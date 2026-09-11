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MPSC पेपर लीक विवाद: महाराष्ट्र लोक आयोग के सचिव के चेहरे पर पोती कालिख, 3 गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Fri, 11 Sep 2026 11:36 PM (IST)

महाराष्ट्र में MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों का आक्रोश बढ़ गया है, जिसके चलते पुणे, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजीनगर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

MPSC पेपर लीक विवाद में सचिव पर पोती कालिख

MPSC पेपर लीक विवाद में सचिव पर पोती कालिख

HighLights

  1. MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक पर छात्रों का आक्रोश।

  2. मुंबई में MPSC सचिव के चेहरे पर कालिख पोतने की घटना।

  3. मुख्यमंत्री ने मामले की गहन SIT जांच का आदेश दिया।

डिजिटल डेस्क, मुबंई। महाराष्ट्र में MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों का आक्रोश उग्र रूप ले चुका है। पुणे, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजीनगर में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

इस बीच मुंबई स्थित MPSC कार्यालय में संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने आयोग के सचिव जितेंद्र हरपालकर के चेहरे पर कालिख पोत दी। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए MPSC अध्यक्ष और सचिव इस्तीफा दें।

3 आरोपित गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, कार्यकर्ता दस्तावेज सौंपने के बहाने सचिव से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो बनाने वाले तीसरे साथी सहित तीनों आरोपियों को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

MPSC के अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, संभाजी ब्रिगेड ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए MPSC अध्यक्ष और सचिव से तत्काल इस्तीफे की मांग की है।

SIT गठित

छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार कुछ भी छिपाना नहीं चाहती है और छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है।

सीएमओ के बयान के अनुसार, मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। लेंडवे, मराठे और नखाटे जैसे अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान आयोजित हुई सभी MPSC परीक्षाओं की SIT जांच की जाएगी, ताकि धांधली में शामिल अंदरूनी लोगों और उनके नेटवर्क का पूरी तरह खुलासा किया जा सके।