महाराष्ट्र में पेपर लीक के चलते ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा रद, छह गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-बी) के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया रद कर दी है।

यह फैसला 22 मार्च को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद लिया गया। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में बुधवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के तीन अधिकारियों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया।

आयोग ने मंगलवार को इन पदों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया। आयोग ने कहा कि यह कदम सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और समान अवसर देने तथा परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है।

भर्ती प्रक्रिया रद होने का मतलब है कि परीक्षा में सफल होने और उसके बाद साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों को भी नए सिरे से परीक्षा देनी होगी। नए सिरे से होने वाली परीक्षा में शामिल होने के पात्र अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। पुन: परीक्षा के लिए उनसे कोई परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया 29 जुलाई, 2025 को जारी विज्ञापन के माध्यम से शुरू हुई थी। 22 मार्च को महाराष्ट्र के छह संभागीय मुख्यालयों में आफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 12 जून को घोषित किया गया, जिसके बाद 506 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र पाए गए।

इनमें से 488 अभ्यर्थी एक से 22 जुलाई के बीच आयोजित साक्षात्कार में शामिल हुए। साक्षात्कार पूरा होने के बाद एमपीएससी ने 488 अभ्यर्थियों की अस्थायी सामान्य मेरिट सूची जारी की, जिनमें 485 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र और तीन अपात्र पाए गए।

परीक्षा में अनियमितता की शिकायतें परीक्षा के आयोजन को लेकर आयोग को 22 से 26 जुलाई के बीच कुछ अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से ई-मेल के जरिये शिकायतें मिलीं। शिकायतों में दावा किया गया था कि कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या प्रश्न मिल गए थे। प्रश्नों से संबंधित यह सामग्री बाद में इंटरनेट मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध पाई गई।

एक अभ्यर्थी को मिला था प्रश्नपत्र एमपीएससी ने 27 जुलाई को मुंबई पुलिस आयुक्त से शिकायतों की जांच का अनुरोध किया। मुंबई पुलिस की अपराध जांच शाखा ने प्रारंभिक जांच की। अपराध जांच शाखा के पुलिस उपायुक्त ने प्रारंभिक रिपोर्ट आयोग को सौंपी। प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया संकेत मिला कि एक अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र मिला था और उसने इससे लाभ उठाया था।