Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    छिंदवाड़ा से मुंबई तक अकेले पहुंचा 16 वर्षीय किशोर, ‘तारक मेहता’ में काम करने की थी चाहत

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 06:16 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक 16 वर्षीय किशोर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक्टिंग के सपने के साथ मुंबई भागा और फिल्म सिटी में मिला। पुलिस ने उसे ...और पढ़ें

    छिंदवाड़ा का 16 वर्षीय किशोर एक्टिंग के लिए मुंबई भागा।

    छिंदवाड़ा का 16 वर्षीय किशोर एक्टिंग के लिए मुंबई भागा।

    जागरण संवाददाता, मुंबई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का 16 वर्षीय किशोर स्कूल जाने के बहाने घर से निकला और कई ट्रेनें बदलते हुए मुंबई पहुंच गया। उसका मकसद लोकप्रिय टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में एक्टिंग करना था।

    आरे पुलिस के अनुसार किशोर 6 अगस्त को स्कूल जाने के बहाने घर से निकला। वह सीधे छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचा और महाराष्ट्र के लिए सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ गया। शाम करीब 6 बजे नागपुर में ट्रेन से उतरा और एक और लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ ली। 7 अगस्त सुबह करीब 9:30 बजे वह मुंबई पहुंच गया।

    मुंबई पहुंचने के बाद किशोर ने लोकल ट्रेन से गोरेगांव की सवारी की। गोरेगांव पूर्व स्टेशन पर उतरकर वह पैदल फिल्म सिटी पहुंच गया। फिल्म सिटी में अकेले घूमते हुए किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया और पुलिस को सूचना दी।

    आरे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किशोर को पुलिस स्टेशन ले आई। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके पिता का मोबाइल नंबर मिला। पिता से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि परिवार उसे खोज रहा था और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था।

    पिता ने कहा कि वे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर बेटे को घर ले जाएंगे।पुलिस ने किशोर को सुरक्षित पुलिस स्टेशन में रखा है। सौभाग्य से वह पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हालत में मिला है।