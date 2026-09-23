मुंबई में रेलवे पुलिस की कस्टडी में MP के व्यक्ति की मौत, CID करेगी जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की कस्टडी में मध्य प्रदेश के रहने वाले 35 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस का क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) कर रहा है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वाले व्यक्ति का नाम इमरान शेख था और वह नौकरी की तलाश में मध्य प्रदेश के खंडवा से शहर आया था। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को उसने सीएसएमटी पर मुख्य आरपीएफ पोस्ट पर खंडवा जाने वाली ट्रेनों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह परेशान लग रहा था और दावा कर रहा था कि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं।

'बाथरूम में बेहोश मिला इमरान शेख' अधिकारियों के अनुसार, इसके बाद शेख आक्रामक हो गया और उसने कथित तौर पर आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर अनिकेत पर हमला किया और खुद को भी चोट पहुंचाई। उसे काबू में किया गया। कुछ देर बाद उसे टॉयलेट जाने की इजाजत दी गई। जब सात-आठ मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अधिकारियों ने दरवाजा खोला और उसे बेहोश पाया। उसे सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने आरपीएफ पर लगाया मारपीट का आरोप जहां सीएसएमटी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया, वहीं शेख के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके पास कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों को खंडवा-भुसावल रूट का 18 सितंबर का एक अनारक्षित रेलवे टिकट और नासिक-दादर रूट का 19 सितंबर का एक और टिकट मिला।