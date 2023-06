Mumbai: शिवसेना भवन के समीप आदित्य ठाकरे की SUV से टकराया दोपहिया वाहन, सभी सुरक्षित

एक अधिकारी ने बताया कि शिवसेना भवन के पास हुए एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं हुआ है। बता दें कि आदित्य ठाकरे एसयूवी में बैठे हुए थे और गाड़ी कोई और चला रहा था। हालांकि जैसे ही गाड़ी दाहिनी ओर मुड़ने के लिए धीमी हुई ठीक उसी समय दोपहिया वाहन ने एसयूवी को टक्कर मार दी। 28 वर्षीय दोपहिया वाहन चालक एसयूवी से टकराने के बाद जमीन पर गिर गया।

मुंबई में आदित्य ठाकरे की कार का एक्सीडेंट (फाइल फोटो)

मुंबई, पीटीआई। मुंबई के दादर इलाके में बुधवार को एक दोपहिया वाहन ने शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की कार का एक्सीडेंट हो गया। दरअसल, दादर इलाके में आदित्य ठाकरे की एसयूवी को दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक अधिकारी ने बताया कि शिवसेना भवन के पास हुए एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं हुआ है। बता दें कि आदित्य ठाकरे एसयूवी में बैठे हुए थे और गाड़ी कोई और चला रहा था। हालांकि, जैसे ही गाड़ी दाहिनी ओर मुड़ने के लिए धीमी हुई ठीक उसी समय दोपहिया वाहन ने एसयूवी को टक्कर मार दी। 28 वर्षीय दोपहिया वाहन चालक एसयूवी से टकराने के बाद जमीन पर गिर गया। हालांकि, उसे कोई चोट नहीं आई है।

