Mumbai Rain: मुंबई में भारी बारिश ने मचाई तबाही, महाराष्ट्र में अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी

मुंबई, एजेंसी। देश के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है और मानूसन पहुंचने के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई है। मुंबई में भी बीते दिन से तेज बारिश हो रही है। छह दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मुंबई और दिल्ली में एक साथ मानसून पहुंचा है।

इधर, मुंबई में भारी बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से कुछ लोगों के मरने की भी खबर आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि मुंबई और मध्य महाराष्ट्र सहित तटीय क्षेत्र में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

बीएमसी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में मुंबई शहर में 31 मिमी बारिश हुई। वहीं, पूर्वी उपनगरों में 54 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 59 मिमी बारिश दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सोमवार को यहां मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

#MumbaiMonsoon | In the last 24 hours, Mumbai city received 31 mm of rainfall, Eastern Suburbs received 54 mm of rainfall & Western Suburbs received 59 mm of rainfall



Today moderate to heavy rain is likely to occur in the city and suburbs and there is a possibility of occasional…