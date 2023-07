RSS कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, मोहन भागवत ने बड़ौदा डायनामाइट मामले किया जिक्र

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इनामदार ने उन्हें आगे बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान का पूरी तरह से अपमान किया है लेकिन यह ब्रिटिश राज नहीं है और आरएसएस हिंसा को मंजूरी नहीं देता है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस के मूलभूत विचार सकारात्मक हैं और हम यहां किसी का विरोध करने के लिए नहीं हैं।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लक्ष्मणराव इनामदार की जीवनी के मराठी अनुवाद के विमोचन किया।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

मुंबई, पीटीआइ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि संघ के नेताओं ने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। वह दशकों पहले नरेन्द्र मोदी (जो उस समय संघ कार्यकर्ता थे) और राजाभाई नेने द्वारा गुजराती में लिखी गई आरएसएस नेता दिवंगत लक्ष्मणराव इनामदार की जीवनी के मराठी अनुवाद के विमोचन पर बोल रहे थे। बड़ौदा डायनामाइट केस का मोहन भागवत ने किया जिक्र मोहन भागवत ने आपातकाल के दौरान प्रसिद्ध बड़ौदा डायनामाइट मामले का जिक्र किया, जिसमें समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडीस को गिरफ्तार किया गया था। भागवत ने कहा कि मैं उस समय लगभग 25 वर्ष का था। बड़ौदा डायनामाइट केस के बाद हम युवाओं को लगा कि हम कुछ साहसी काम कर सकते हैं। युवाओं को संघर्ष और साहस पसंद है, लेकिन लक्ष्मणराव इनामदार ने हमें यह कहकर रोक दिया कि ये आरएसएस की शिक्षा नहीं है। आरएसएस के मूलभूत विचार सकारात्मक: मोहन भागवत भागवत ने कहा कि इनामदार ने उन्हें आगे बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान का पूरी तरह से अपमान किया है, लेकिन यह ब्रिटिश राज नहीं है और आरएसएस हिंसा को मंजूरी नहीं देता है। आरएसएस के मूलभूत विचार सकारात्मक हैं और हम यहां किसी का विरोध करने के लिए नहीं हैं। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले इनामदार का प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि हिंदुओं को संगठित करना मुसलमानों और ईसाइयों का विरोध नहीं है। भागवत ने कहा कि कभी-कभी किसी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। कभी-कभी जैसे को तैसा जैसी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन सही मायने में शांति और सहिष्णुता हिंदुत्व के मूल्य हैं

