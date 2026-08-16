बांद्रा की MK चैम्बर्स में आग से 7 घायल, 1990 के दशक के D-कंपनी और छोटा राजन गैंग से जुड़ा है इमारत का इतिहास
बांद्रा के एमके चैम्बर्स में आग लगने से एक बच्चा समेत 7 लोग घायल हो गए। यह इमारत 1990 के दशक के डी-कंपनी और छोटा राजन गैंग से जुड़े अंडरवर्ल्ड इतिहास का गवाह रही है।
HighLights
बांद्रा एमके चैम्बर्स में आग से 7 लोग घायल हुए।
इमारत का 1990 के दशक के डी-कंपनी से गहरा संबंध।
यहीं 1999 में छोटा राजन गैंग ने माजिद खान को मारा।
ईशानप्रिया एमएस, मुंबई। शनिवार सुबह 10:23 बजे बांद्रा के MK चैम्बर्स के B विंग में आग लगने की खबर मिली, जिसमें एक बच्चा और 6 अन्य लोग घायल हो गए। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज भाभा अस्पताल में चल रहा है।
बांद्रा के MK चैम्बर्स में आग लगने की यह घटना - जिसमें शनिवार को मरीहा शेख नाम की 12 साल की बच्ची और छह अन्य लोग घायल हुए - किसी आम रिहायशी इमारत की मामूली घटना नहीं है।
असल में, इसका मुंबई के अंडरवर्ल्ड से गहरा ऐतिहासिक संबंध है और यह 1990 के दशक के D-कंपनी नेटवर्क से सीधे जुड़ी हुई है। यह छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच 1993 के बाद हुई फूट के दौरान एक अहम और खूनी अध्याय का गवाह रही है।
यह इमारत, जो अब ग्राउंड फ्लोर के अलावा सात मंजिला रिहायशी इमारत है, 1999 में ग्राउंड फ्लोर के अलावा एक मंजिल वाली चाल (chawl) हुआ करती थी। उस समय से इलाके में रहने वाले लोगों के अनुसार, यहीं पर मार्च 1999 में माजिद खान की छोटा राजन गैंग के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। माजिद खान रियल एस्टेट के एक बड़े नाम थे और सिंडिकेट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े थे।
इमारत का ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल कामों के लिए था और यहीं माजिद खान का ऑफिस था। पहली मंजिल रिहायशी इस्तेमाल के लिए थी। लोगों की बातों के अनुसार, उस समय यह चाल 'महिमी परिवार' की थी और माजिद खान बांद्रा इलाके में कई रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे; उनका ऑफिस इसी इमारत में था।
बांद्रा के एक जाने-माने निवासी, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि माजिद खान को उनके ऑफिस में गोली मारी गई थी, जो इस चाल के ग्राउंड फ्लोर पर था। हम इसी इलाके में बड़े हुए हैं और हमने इस घटना को देखा है और इसके बारे में लोगों से सीधे सुना भी है।
उनकी मौत के बाद, इस इमारत के डेवलपमेंट राइट्स उनके दो बेटों को मिल गए, जिन्होंने बाद में MK रियल्टीज की कमान संभाली। इसी तरह यह सात मंजिला इमारत बनी।
एक और निवासी के अनुसार, 'हमें पक्का नहीं पता कि बनने के तुरंत बाद इस इमारत को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला था या नहीं, या आज यह नगर निकाय द्वारा जरूरी फायर सेफ्टी और अन्य नियमों का पालन करती है या नहीं।" मिड-डे यह पता नहीं लगा सका कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के अनुसार, 2026 तक उस बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के इंतजाम थे या नहीं।'
उस समय मुंबई पुलिस के साथ काम करने वाले एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, 'बांद्रा और माहिम इलाका अवैध निर्माण का अड्डा था। अगर मुझे सही-सही याद है, तो MK रियल्टर्स इसमें मुख्य भूमिका निभाते थे और निर्माण के ज़रिए सिंडिकेट के काले धन को सफेद करने का काम करते थे।'
'ऐसी चीजों के लिए मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती थी, इसलिए बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट, बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट या आप जिन दूसरे विभागों का जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है।"
मुंबई में ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड रखने वाले एक व्यक्ति ने, जिन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, कहा, 'किसी न किसी मोड़ पर हमें मुंबई में अंडरवर्ल्ड के दौर की उन बातों से बाहर निकलना होगा जिन्हें अक्सर रोमांचक बनाकर पेश किया जाता है। कानून का राज तभी सफल हो सकता है जब हम 1990 के दशक की बातों को छोड़कर आज की घटनाओं को असलियत के नजरिए से देखें।'
यह एक रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग थी जिसमें शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। अधिकारियों को यह जांचना चाहिए कि क्या उनके पास मंजूरी थी या नहीं। अगर नहीं, तो हमें बिना किसी डर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पुरानी कहानियों का क्या फायदा? मैं पुरानी घटनाओं के बारे में बात नहीं करना चाहता। इसमें कोई रोमांचक बात नहीं है।
कौन था माजिद खान?
1990 के दशक में रियल एस्टेट के बड़े डेवलपर माजिद खान, येडा याकूब (याकूब मेमन) के भाई थे। याकूब मेमन 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के आरोपियों में से एक था। मेमन पर उस समय सिंडिकेट के लिए लॉजिस्टिक्स और हथियारों की आवाजाही का इंतजाम करने का आरोप था।
टाइमलाइन
1993 सीरियल बम धमाके
मार्च 1993: D-कंपनी ने मुंबई धमाकों को अंजाम दिया। येडा याकूब और उसके मुख्य साथी भारत से भाग गए, जबकि परिवार के सदस्यों पर TADA के तहत केस दर्ज किए गए।
1993 - 1999: राजन-दाऊद का अलग होना और दुश्मनी
छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया, जिससे मुंबई में D-कंपनी के गुर्गों और फाइनेंसरों को निशाना बनाकर हत्याओं का दौर शुरू हो गया।
मार्च 1999: कहा जाता है कि सिंडिकेट के वर्चस्व की लड़ाई के तहत, छोटा राजन के शूटर्स ने इसी बिल्डिंग में मौजूद ऑफिस में दिन-दहाड़े माजिद खान (MK बिल्डर्स/MK चैंबर्स के मालिक) की गोली मारकर हत्या कर दी थी।