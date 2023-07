महाराष्ट्र में भीषण हादसा: मुंबई-आगरा हाइवे पर 3 गाड़ियों की कंटेनर से टक्कर, 10 लोगों की मौत

Maharashtra Road Accident महाराष्ट्र के धुले जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार एक ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है। ट्रक से कुचलकर 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एक ट्रक होटल में घुस गया था। तभी कई लोग इसकी चपेट में आ गए।

महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। महाराष्ट्र के धुले जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने चार वाहनों को टक्कर मार दी और फिर एक राजमार्ग पर एक होटल में जा घुसा। ट्रक से कुचलकर लगभग 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के कारण ट्रेक बेकाबू हो गया और होटल में जा घुसा। होटल में खाना खाने वाले लोगों की भीड़ थी, इसलिए ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद वहां लोगों की चीख-पुकार मच गई थी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। ब्रेक फेल होने के कारण हुआ हादसा एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना राजधानी से 300 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित धुले में मुंबई-आगरा राजमार्ग पर पलासनेर गांव के पास सुबह करीब 10.45 बजे हुई। साथ ही, बताया कि ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह भीषण हादसा हुआ है। इसने दो मोटरसाइकिलों, एक कार और एक अन्य कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। अब तक 10 लोगों की मौत पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ट्रक राजमार्ग पर एक बस स्टॉप के पास होटल में जा घुसा और वहीं पलट गया। अधिकारी ने कहा, "लगभग 10 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए। बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे कई लोग भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं।" अधिकारी ने बताया कि ट्रक मध्य प्रदेश से धुले की ओर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि घायलों को शिरपुर और धुले के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

