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    महाराष्ट्र: सतारा में हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, ट्रक से भिड़ने के बाद 4 लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:34 AM (GMT+05:30)

    महाराष्ट्र के सतारा जिले में पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. सतारा में पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर भीषण दुर्घटना।

    2. कार पलटने के बाद ट्रक से टकराई, 4 की मौत।

    3. हादसे में दो युवक घायल, अस्पताल में भर्ती।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंगलवार की सुबह पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

    पुलिस के अनुसार, यह हादसा खंडाला तहसील के शिरवल में NH-48 की सतारा-पुणे लेन पर रात करीब 1:10 बजे हुआ। इस दुर्घटना के कारण इस व्यस्त मार्ग पर यातायात भी काफी प्रभावित हुआ।

    हाईवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कार पुणे से सतारा की ओर जा रही थी, तभी चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके बाद वह विपरीत दिशा वाली लेन में चला गया और सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया।

    क्रेन की मदद से हटाया गया मलबा

    इस भयंकर टक्कर में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान वेदांत अर्जुन वारिंगे (19), सोनलिग धीरेंद्र ठाकुर (19), निखिल बालू राउत (20) और आदित्य बालासाहेब गरुड़ (19) के रूप में हुई है। ये सभी युवक पुणे जिले के रहने वाले थे।

    अधिकारी ने बताया कि कार में सवार दो अन्य युवक भी इस हादसे में घायल हुए हैं। दोनों की उम्र 20 साल है और वे पुणे के कामशेत के निवासी हैं। उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को बाद में क्रेन की मदद से सड़क से हटा लिया गया और राजमार्ग पर यातायात फिर से बहाल कर दिया गया।

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