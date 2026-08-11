महाराष्ट्र: सतारा में हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, ट्रक से भिड़ने के बाद 4 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंगलवार की सुबह पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा खंडाला तहसील के शिरवल में NH-48 की सतारा-पुणे लेन पर रात करीब 1:10 बजे हुआ। इस दुर्घटना के कारण इस व्यस्त मार्ग पर यातायात भी काफी प्रभावित हुआ।

हाईवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कार पुणे से सतारा की ओर जा रही थी, तभी चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके बाद वह विपरीत दिशा वाली लेन में चला गया और सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया।

क्रेन की मदद से हटाया गया मलबा इस भयंकर टक्कर में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान वेदांत अर्जुन वारिंगे (19), सोनलिग धीरेंद्र ठाकुर (19), निखिल बालू राउत (20) और आदित्य बालासाहेब गरुड़ (19) के रूप में हुई है। ये सभी युवक पुणे जिले के रहने वाले थे।