अनुमति न मिलने पर अड़े जरांगे, 15 सितंबर को अकेले मुंबई कूच का एलान; कहा- अकेले ही आजाद मैदान में दूंगा धरना

पीटीआई, मुंबई। मुंबई में भूख हड़ताल की अनुमति न मिलने पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को घोषणा की कि वह 15 सितंबर को अकेले ही महाराष्ट्र की राजधानी जाएंगे और आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 16वें दिन जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर डर के कारण विरोध प्रदर्शन को रोकने और गणेश उत्सव के दौरान अशांति पैदा कर उसका दोष मराठा समुदाय पर मढ़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया।