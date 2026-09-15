अनुमति न मिलने पर अड़े जरांगे, 15 सितंबर को अकेले मुंबई कूच का एलान; कहा- अकेले ही आजाद मैदान में दूंगा धरना
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मुंबई में भूख हड़ताल की अनुमति न मिलने पर 15 सितंबर को अकेले आजाद ...और पढ़ें
HighLights
मराठा कार्यकर्ता जरांगे 15 सितंबर को अकेले मुंबई जाएंगे।
पुलिस ने मुंबई में भूख हड़ताल की अनुमति रद्द की।
गणेशोत्सव के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया गया।
पीटीआई, मुंबई। मुंबई में भूख हड़ताल की अनुमति न मिलने पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को घोषणा की कि वह 15 सितंबर को अकेले ही महाराष्ट्र की राजधानी जाएंगे और आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 16वें दिन जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर डर के कारण विरोध प्रदर्शन को रोकने और गणेश उत्सव के दौरान अशांति पैदा कर उसका दोष मराठा समुदाय पर मढ़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने रविवार को जरांगे को 19 सितंबर से मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।
पुलिस ने सोमवार से शुरू हुए गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। पुलिस ने कार्यकर्ता की टीम के औपचारिक अनुरोध को खारिज कर दिया।
जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय की ताकत से डरकर सरकार ने मुंबई जाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार के इस फैसले के जवाब में मैं 15 सितंबर को सुबह 11 बजे अकेले ही मुंबई के लिए निकलूंगा।
उन्होंने मराठा समुदाय से अपील की कि वे तुरंत राजधानी में एकत्र न हों।