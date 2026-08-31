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मराठा आरक्षण पर अल्टीमेटम, जरांगे का 12 सितंबर तक का समय; कहा-गुरिल्ला रणनीति से मुंबई में दाखिल हों समर्थक

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:41 PM (IST)

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 12 सितंबर तक मांगें न माने जाने पर मराठा समुदाय से 'गुरिल्ला रणनीति' से मुंबई पहुंचने की अपील की है।

मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की चेतावनी (फाइल फोटो)

 मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की चेतावनी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जरांगे ने मराठा समुदाय से 'गुरिल्ला रणनीति' से मुंबई पहुंचने को कहा।

  2. 12 सितंबर तक मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी।

  3. मराठों के लिए कुणबी प्रमाणपत्र की मांग पर अनिश्चितकालीन अनशन जारी।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने सोमवार को मराठा समुदाय के लोगों से मुंबई पहुंचने के लिए ‘गुरिल्ला रणनीति’ अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 12 सितंबर तक मराठा समाज की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो मुंबई में बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।

जरांगे ने समर्थकों से अभी से धीरे-धीरे और शांतिपूर्वक मुंबई पहुंचने तथा वहां अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के यहां ठहरने को कहा है। जालना जिले के अंतरवली सराटी में जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन सोमवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया।

रविवार को रक्त शर्करा का स्तर गिरने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें नस के जरिए तरल पदार्थ (आइवी फ्लूइड) देने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।

जरांगे ने भावुक अपील करते हुए कहा कि यदि अनशन के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाए तो उनके शव को मुंबई ले जाकर आंदोलन जारी रखा जाए। प्रदर्शन स्थल पर समर्थकों को संबोधित करते हुए जरांगे ने कहा कि वाहनों पर झंडे न लगाएं और किसी को भनक लगे बिना धीरे-धीरे मुंबई पहुंचें।

उन्होंने कहा कि 12 सितंबर तक समुदाय के लोग अपनी सुविधा के अनुसार मुंबई में पहुंचकर ठहरें। तत्काल आजाद मैदान या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर भीड़ जुटाने के बजाय रिश्तेदारों और परिचितों के यहां रुकें।

जरांगे ने हालांकि आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने पर जोर दिया और समर्थकों से आगजनी और हिंसा से दूर रहने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 12 सितंबर तक सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो उसी दिन अंतरवली सराटी में बैठक होगी और मुंबई में आंदोलन की अंतिम तारीख घोषित की जाएगी। जरांगे ने कहा कि वह अपना अनशन वापस नहीं लेंगे और आंदोलनकारियों के साथ स्वयं मुंबई जाएंगे।

जरांगे की प्रमुख मांग मराठा समुदाय के पात्र लोगों को कुणबी जाति प्रमाणपत्र दिलाने की है, ताकि उन्हें अन्य ओबीसी समूहों की तरह शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उनका दावा है कि मराठों और कुणबियों के वंशावली संबंध से जुड़े 58 लाख अभिलेख मिले हैं, लेकिन सरकार इस संख्या को कम करने का प्रयास कर रही है।

इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि सरकार उन मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है, जो संविधान सम्मत और कानूनी रूप से वैध हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती हों।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी परभणी में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति सरकार और जरांगे और किसानों के हित के पक्ष में हैं, और सरकार मराठा समाज के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें कि जरांगे ने 29 अगस्त 2025 से मुंबई के आजाद मैदान में पांच दिन तक बड़ा आंदोलन और अनशन किया था। इससे दक्षिण मुंबई में भारी यातायात जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। तब मुंबई उच्चन्यायालय को भी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था और अदालत ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण नहीं मानते हुए निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर टिप्पणी की थी।

दो सितंबर 2025 को सरकार द्वारा आठ में से छह मांगें स्वीकार किए जाने और पात्र मराठों के लिए कुणबी वर्गीकरण प्रमाणपत्र की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था।