Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    महाराष्ट्र में नाबालिगों और युवाओं का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, फोन से मिले 600 वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 09:52 AM (IST)

    महाराष्ट्र के नंदुरबार में 22 वर्षीय चेतन प्रकाश कोली को नाबालिगों और युवाओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें

    महाराष्ट्र में रेप केस में गिरफ्तार हुआ शख्स।

    महाराष्ट्र में रेप केस में गिरफ्तार हुआ शख्स।

    HighLights

    1. नंदुरबार में 22 वर्षीय युवक यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार।

    2. आरोपी 2022 से पीड़ितों को ब्लैकमेल कर रहा था।

    3. मोबाइल से 600 से अधिक अश्लील वीडियो बरामद।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की पुलिस ने एक 22 साल के युवक को नाबालिगों और युवाओं का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी 2022 से ही पीड़ितों को सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल और उनका शोषण कर रहा था।

    पुलिस अधीक्षक अश्विनी सानप ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन से 600 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिवाइस में मिले वीडियो से पीड़ितों की पहचान करने के बाद पुलिस ने उनके बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है।

    'पैसे का लालच देकर करता था अपराध'

    उन्होंने बताया, "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नाबालिगों को पैसे का लालच देकर उनके खिलाफ अपराध कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान 22 वर्षीय चेतन प्रकाश कोली के तौर पर बताई। वह रायसिंहपुरा का रहने वाला है। जब उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो उसमें कई अश्लील वीडियो और तस्वीरें मिलीं। फोरेंसिक टीम ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जरूरी जांच पूरी की और उसे आगे की जांच के लिए भेज दिया।"

    '2022 से दे रहा था करतूत को अंजाम'

    उन्होंने आगे कहा, "फिलहाल जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी 2022 से ये सब कर रहा था। उन वीडियो और तस्वीरों के आधार पर पीड़ितों से संपर्क किया जाएगा और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।"

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें: मुंबई: झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थीं दो युवतियां, लॉ ग्रेजुएट ने 13वीं मंजिल से कूदकर दी जान