महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा: 20 से ज्यादा यात्रियों वाली बस खाई में गिरी, एक की मौत; 10 लोग घायल

नासिक, एजेंसी। महाराष्‍ट्र के नासिक में बुधवार को यात्रियों से भरी राज्य सड़क परिवहन की एक बस सप्तश्रृंगी पहाड़ियों के पास खाई में गिर गई। हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बस में 20 से ज्‍यादा लोग सवार थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक और तीर्थयात्री थे।

घायल यात्रियों को वाणी और नासिक के अस्पतालों में ले जाया गया है।

#WATCH | Several people injured after a bus fell into a ravine in Maharashtra's Nashik district.



