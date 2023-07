Maharashtra Weather: भारी बारिश से मुंबई की सड़कें बनीं तालाब, नांदेड़ के 12 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति

औरंगाबाद, एजेंसी। Maharashtra Weather महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। मुंबई में भी स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। लगातार एक घंटे से तेज बारिश के कारण मुंबई की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। लोगों की कमर तक पानी भर गया है।

मौसम विभाग ने आज सुबह ही महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश का रेड अलर्ट और मुंबई समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।

मुंबई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और शहर में यातायात बाधित हो गया। उपनगरों के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश से अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, चेंबूर और कुछ अन्य स्थानों पर कुछ निचले इलाकों में जलजमाव हो गया।

एक अधिकारी ने बताया कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) लिमिटेड ने दोपहर में जलभराव के कारण 12 से अधिक मार्गों पर बसों को डायवर्ट किया। इसके अलावा, जलभराव के कारण अंधेरी सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिए जाने से वाहन चालकों और पैदल यात्री मुसीबत में फंस गए हैं।

उधर, नांदेड़ की बिलोली तहसील के 12 गांवों के लगभग 1,000 लोगों को जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मराठवाड़ा क्षेत्र में सबसे अधिक 213.75 मिमी बारिश दर्ज की गई।

#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging triggered due to heavy rainfall witnessed in Sion Circle in Mumbai. Latest visuals from the area. pic.twitter.com/ZIw6fwYP9V— ANI (@ANI) July 21, 2023