नास‍िक, एएनआई। महाराष्ट्र में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में जल संकट गहराया हुआ है। जल संकट के कारण कोशिमपाड़ा गांव के लोग जान जोखि‍म में डालकर पानी लाने के लिए कुएं में उतरने को मजबूर हैं। इनमें कई मह‍िलाएं भी शामि‍ल हैं, जो रस्‍सी के सहारे कुएं में उतरकर पानी लाने की कोशि‍श कर रही हैं।

#WATCH | Maharashtra: Due to the water crisis, people of Koshimpada Village are compelled to consume; descent into a well to fetch water pic.twitter.com/6orDLsCpyQ