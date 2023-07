Maharashtra: ठाणे में तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक की जीप से जोरदार टक्कर, 100 मीटर तक घिसटता गया वाहन; 4 की मौत

Thane Road Accident महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां आज सुबह करीब 630 बजे एक ट्रक और जीप की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद वाहन करीब 100 मीटर तक घिसटता गया और फिर पलट गया। इस हादसे में जीप चालक समेत आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए है।

ठाणे में तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक की जीप से जोरदार टक्कर, 100 मीटर तक घिसटता गया वाहन; 4 की मौत

Your browser does not support the audio element.

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक की एक जीप से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी। पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था और उसी दौरान उसकी जीप से जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद वाहन करीब 100 मीटर तक घिसटता गया और फिर पलट गया। चार लोगों की मौके पर मौत पडघा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि यह दुर्घटना भिवंडी तालुका के पडघा इलाके में खडोली मोड़ पर भारी बारिश के बीच आज सुबह करीब साढ़े छह बजे हुई। नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जीप चालक समेत आठ अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल लोगों को भिवंडी के आईजीएम अस्पताल और कलवा के एक नागरिक को अस्पताल में पहुंचाया। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।

Edited By: Nidhi Avinash