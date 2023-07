Thane News: महिला के जन्मदिन को परिवार ने बनाया खास, तोहफे में मिले 4 किलो टमाटर तो ऐसा था रिएक्शन

देश में टमाटर की बढ़ती कीमत के बीच महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला को जन्मदिन पर तोहफे में चार किलोग्राम से अधिक टमाटर मिले हैं। कल्याण के कोछाडी में रहने वाली सोनल बोरसे को रविवार को जन्मदिन पर रिश्तेदारों ने चार किलोग्राम से अधिक टमाटर तोहफे में दिए। अब महिला के जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Thane News: महिला के जन्मदिन को परिवार ने बनाया खास, तोहफे में दिए 4 किलो टमाटर (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

ठाणे, एजेंसी। देश में टमाटर की बढ़ती कीमतों से जनता बेहाल है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो टमाटर के बढ़ते दामों के चलते उसे तोहफे के रूप में भेंट कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सामने आया है। महिला को तोहफे में भेंट किए 4 किलो टमाटर ठाणे में एक महिला को उसके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में 4 किलोग्राम से अधिक रसोई का सामान दिया गया है। दरअसल, कल्याण के कोचाडी की रहने वाली सोनल बोरसे का रविवार को जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान महिला को तोहफे भी दिए गए। हालांकि, महिला के जन्मदिन पर उनके रिश्तेदारों ने उपहार के रूप में 4 किलो से अधिक टमाटर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो वहीं, टमाटर की टोकरियों के साथ जन्मदिन का केक काटती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पत्रकारों से बात करते हुए सोनल बोरसे ने कहा कि इस अवसर पर उसके भाई, चाची और चाचा ने उसे जो उपहार दिया, उससे वह वास्तव में बहुत खुश हैं। टमाटर के दामों में हुआ इजाफा बता दें कि टमाटर की कीमतों में हाल ही में तेजी से इजाफा हुआ है। बीते कुछ समय में टमाटर के दाम 140 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। जिसके चलते लोगों को टमाटर का इस्तेमाल कम करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि नासिक, जुन्नार और पुणे से मुंबई तक टमाटर की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, बेमौसम बारिश और चक्रवात बिपरजॉय के कारण टमाटर किसानों को नुकसान भी हुआ है।

Edited By: Mohd Faisal