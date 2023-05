Thane: शिवाजी नगर के दो घरों में भीषण आग में चार लोग झुलसे, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

ठाणे, एजेंसी। Shivaji Nagar Fire महाराष्ट्र के ठाणे स्थित शिवाजी नगर के दो घरों आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आग पर अब कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया है।

ठाणे नगर निगम के अनुसार आग की घटना में घायल हुए चारों लोगों को आगे के इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, आग ज्यादा होने के कारण चारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

#WATCH | Maharashtra | 4 people were severely injured after fire broke out in Thane Shivaji Nagar. Four fire engines rushed to the spot and brought the fire under control. pic.twitter.com/jOQ00AASCI