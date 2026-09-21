महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक: दो और मुख्य आरोपित गिरफ्तार, सभी 18 आरोपी सलाखों के पीछे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले में भिवंडी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीड और बिहार से दो फरार मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके साथ ही, पुलिस ने चार्जशीट में नामजद सभी 18 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

ठाणे शहर पुलिस और भिवंडी डिवीजन के अधिकारियों के नेतृत्व में हुई जांच से महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले एक व्यापक परीक्षा धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस एसआइटी द्वारा तकनीकी खुफिया जानकारी, वित्तीय लेनदेन और लोकेशन लाग के आधार पर प्रकाश मिसल और अशोक साव नामक इन दोनों आरोपितों को ट्रैक किया गया।

ऐसे हुआ था मामले का भंडाफोड़ 28 जून को होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, भिवंडी के एक निवासी को प्रश्नपत्र बेचने की कोशिश कर रहे तीन लोगों के बारे में डीसीपी (जोन द्वितीय) पवन बंसोड़ को एक गुप्त सूचना मिली थी।