महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक: दो और मुख्य आरोपित गिरफ्तार, सभी 18 आरोपी सलाखों के पीछे
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले में भिवंडी पुलिस ने बीड और बिहार से दो मुख्य फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
टीईटी पेपर लीक मामले में दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार।
प्रकाश मिसल और अशोक साव को बीड, बिहार से पकड़ा।
चार्जशीट में नामजद सभी 18 आरोपी अब गिरफ्त में।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले में भिवंडी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीड और बिहार से दो फरार मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
इसके साथ ही, पुलिस ने चार्जशीट में नामजद सभी 18 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
ठाणे शहर पुलिस और भिवंडी डिवीजन के अधिकारियों के नेतृत्व में हुई जांच से महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले एक व्यापक परीक्षा धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस एसआइटी द्वारा तकनीकी खुफिया जानकारी, वित्तीय लेनदेन और लोकेशन लाग के आधार पर प्रकाश मिसल और अशोक साव नामक इन दोनों आरोपितों को ट्रैक किया गया।
ऐसे हुआ था मामले का भंडाफोड़
28 जून को होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, भिवंडी के एक निवासी को प्रश्नपत्र बेचने की कोशिश कर रहे तीन लोगों के बारे में डीसीपी (जोन द्वितीय) पवन बंसोड़ को एक गुप्त सूचना मिली थी।
इसके बाद पुलिस ने कोंगांव इलाके में जाल बिछाकर आरोपितों को दबोच लिया और चार सेट प्रश्नपत्र बरामद किए। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने पुष्टि की कि जब्त सामग्री असली प्रश्नपत्र से मेल खाती है।
ठाणे पुलिस द्वारा भिवंडी की स्थानीय अदालत में शुक्रवार को दाखिल चार्जशीट में ओडिशा पेपर लीक मामले में पहले से संलिप्त कथित सरगना बृजेंद्र गुप्ता सहित कुल 18 आरोपितों के नाम शामिल हैं।
इन सभी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कदाचार से जुड़े प्रासंगिक कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)