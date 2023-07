Maharashtra Road Accident: नागपुर में कार और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर, तीन लोगों की मौत; छह घायल

महाराष्ट्र के नागपुर में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा कार के ट्रक से टकराने की वजह से हुआ। बताया जाता है कि ट्रक चालक ने लापरवाही से बिना संकेतक लगाए गाड़ी को सड़क पर खड़ा कर दिया था। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Road Accident: महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, छह घायल

नागपुर, पीटीआई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार के एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना नागपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित अरोली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामटेक-भंडारा रोड पर रविवार शाम को हुई। ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ हादसा अरोली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रक चालक ने लापरवाही से सड़क पर बिना कोई संकेतक लगाए गाड़ी खड़ी कर दी थी। उसकी लापरवाही के कारण अन्य मोटर चालकों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त अधिकारी ने बताया कि पीछे से आ रही एक कार ट्रक में जा घुसी, जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पांच बच्चों समेत कार में सवार नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भंडारा जिले के रहने वाले सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनमें से तीन की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ट्रक चालक के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

