अजित पवार ने ट्विटर ने बदला अपना ट्विटर बायो, लिखा- उप मुख्यमंत्री; महाराष्ट्र पूर्व नेता प्रतिपक्ष

अजित पवार ने अपडेट किया अपना ट्विटर हैंडल बायो

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। महाराष्ट्र के राजनीति में मची सियासी हलचल के बीच ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार का ट्विटर हैंडल प्रोफाइल भी अपडेट हो गया है। दरअसल, अब अजीत पवार ने अपने प्रोफाइल में अपने नए पद यानी डिप्टी सीएम के तौर पर बायोडाटा अपडेट कर दिया है। राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ अजित पवार को राज्यपाल ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ दिलाई है। वहीं, इनके साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी शिंदे-फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके अलावा, अजित पवार ने विपक्ष के नेता पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल रमेश बैस को सौंप दिया है।

Edited By: Shalini Kumari