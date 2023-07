Maharashtra Politics: अजित पवार से मिले उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम बनने के बाद दोनों के बीच यह पहली मीटिंग

मुंबई के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे के साथ मीटिंग की है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी अजित पवार से मुलाकात की है। बता दें कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां दो हिस्सों में बंटी है।

मुंबई के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

मुंबई, एएनआइ। मुंबई के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे के साथ मीटिंग की है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी अजित पवार से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे ने दी मुलाकात की जानकारी विधान भवन के केबिन में उनकी बातचीत हुई। उद्धव ठाकरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने अजित पवार से राज्य के नागरिकों और किसानों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। उद्धव ने आगे कहा कि अजित पवार ने मेरे साथ ढाई साल तक काम किया है। इससे मुझे उनके चरित्र का पता है। बता दें कि 14 जुलाई को अजित पवार को वित्त एवं नियोजन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई। #WATCH | Former Maharashtra CM Uddhav Thackeray meets Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, in Mumbai pic.twitter.com/RAIrI4SFWT July 19, 2023 दो हिस्सों में बंट चुकी है दोनों पार्टियां बता दें कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां, दो हिस्सों में बंट चुकी हैं। एक तरफ जहां शिवसेना का एक गुट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का साथ मौजूद है। वहीं, दूसरा गुट उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद है। इसी तरह एनसीपी का एक गुट शरद पवार के साथ खड़ा है, वहीं, एनसीपी के कई नेता अजित पवार के साथ मौजूद हैं।

Edited By: Piyush Kumar