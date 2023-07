Maharashtra: ठाणे में महिला ने खाड़ी में कूदकर कर ली आत्महत्या, पति के मारपीट और झगड़े से थी परेशान; केस दर्ज

Maharashtra News ठाणे की खाड़ी में एक महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अक्सर महिला के साथ पैसे और गहनों के लिए मारपीट करता था जिससे महिला काफी परेशान हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पिछले साल ही दोनों की शादी हुई थी। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तार नहीं की गई है।

ठाणे में एक 22 वर्षीय महिला ने खाड़ी में कूदकर दे दी जान

Your browser does not support the audio element.

ठाणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 22 वर्षीय महिला ने कथित तौर खाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कथित तौर पर पर अपने पति द्वारा परेशान किए जाने के बाद महिला ने आत्महत्या करने का फैसला लिया। पिछले साल हुई थी शादी पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार को हुई और इसके बाद मृतक के 32 वर्षीय पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता और आरोपी की पिछले साल ही शादी हुई थी और इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भिवंडी शहर आ गए। पैसे और गहनों की मांग करता था आरोपी नारपोली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर महिला से सोने की वस्तुओं की मांग करता था। उसकी मांग पूरी न करने पर परेशान और मार-पीट करता था। उन्होंने बताया कि लगातार उत्पीड़न के बाद महिला ने कथित तौर पर शनिवार को भिवंडी के गुंदावली गांव में एक खाड़ी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया। पति के खिलाफ मामला दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला के हाथ पर एक टैटू बना था, जिसके आधार पर परिवार ने शव की पहचान की। उन्होंने बताया कि महिला के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने सोमवार को उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Edited By: Shalini Kumari