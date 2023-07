Maharashtra: महिला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को लूटा, होटल में ले जाकर पीटा और बंधक बना कर रखा

Maharashtra Crime News महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने प्रेमी को लूटा और फिर होटल में ले जाकर उसे जमकर पीटा। हालांकि पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पीड़ित का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

महिला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने प्रेमी को लूटा

ठाणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण छह लोगों ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की, लूटपाट की और उसे निर्वस्त्र कर छोड़ दिया। पुलिस ने इस बात की जानकारी शनिवार को दी है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी महिला के साथ था प्रेम प्रसंग पुलिस अधिकारी ने कहा, "पीड़ित जो पेशे से एक बिल्डर है, उसका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला ने पीड़ित को रेलवे स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया। दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठी महिला महिला के कहने पर पीड़ित उस स्थान पर पहुंच गया। वहां पर महिला पहले से मौजूद थी, जैसे ही वो गाड़ी में बैठी उसके साथ और भी चार लोग बैठ गए। इसके बाद महिला ने उस व्यक्ति को उंबरमाली के एक होटल में ले जाया गया। रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और लूटा पुलिस अधिकारी ने बताया कि उस होटल में ले जाकर पीड़ित के साथ मारपीट की गई और उसे बंधक बना लिया गया। अधिकारी ने कहा, "आरोपियों ने पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला किया और उसे रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया भी गया। 1.40 लाख रुपये का सामान लेकर भागे अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित से 1.40 लाख रुपये का कीमती सामान भी लूट लिया और उसे निर्वस्त्र कर दिया। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को आधे रास्ते तक कार में ले गए और फिर कार लेकर चले गए। अधिकारी ने कहा कि उस व्यक्ति का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

