Maharashtra: ईडी के सामने पेश होंगे NCP नेता जयंत पाटिल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया समन

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित पूछताछ के लिए ईडी ने पाटिल को समन भेजा था। इसको लेकर पाटिल ने एक ट्वीट भी शेयर किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए आज एनसीपी नेता जयंत पाटिल ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। ईडी की ओर से महाराष्ट्र की इस्लामपुर सीट से विधायक पाटिल को पहला समन 12 मई को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत और आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए ईडी से 10 दिन का समय मांगा था।

ईडी के सामने पेश होने से पहले जयंत पाटिल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "मैं आज सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय में उपस्थित रहूंगा। ईडी के समन के बाद से पूरे राज्य से मेरी पार्टी के पदाधिकारियों और अन्य मित्र दलों के फोन आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज पूरे राज्य से लोग ईडी कार्यालय आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि कोई भी मुंबई न आए। मैं इस पूछताछ में ईडी का पूरा सहयोग करूंगा और आपने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।"

हालांकि, जयंत पाटिल को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए भेजे गए समन को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने एक पोस्टर पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और जयंत पाटिल की तस्वीर छपवाई है और उस पर लिखा है कि 'ईडी तुमको है बहुत प्यारी, लेकिन याद रखो जयंत पाटिल तुम सबको भारी।' इस पोस्टर के जरिए एनसीपी कार्यकर्ता केन्द्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं।

#WATCH | Nationalist Congress Party (NCP) workers protest in Mumbai over ED summon to party leader Jayant Patil in connection with a case related to IL&FS (Infrastructure Leasing and Financial Services Limited) pic.twitter.com/KtO0iaWoZb— ANI (@ANI) May 22, 2023