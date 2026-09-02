महाराष्ट्र: दो दिन से लापता बुजुर्ग महिला कुएं में मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला
महाराष्ट्र के नासिक में दो दिन से लापता 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंद्रभागा भोरकाटे एक कुएं में जीवित मिलीं। पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
नासिक में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला दो दिन से लापता थीं।
महिला पुराने कुएं में जीवित मिलीं, रस्सी पकड़े थीं।
पुलिस ने एक घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बेहद हैरान करने वाली और राहत भरी खबर सामने आई है। यहां पिछले दो दिनों से लापता चल रही 75 साल की एक बुजुर्ग महिला कुएं के अंदर जिंदा मिली। गनीमत यह रही कि समय रहते लोगों की नजर पड़ गई और एक घंटे तक चले साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
समझिए क्या है पूरा मामला?
बता दें कि चंद्रभागा भोरकाटे नाम की यह बुजुर्ग महिला नासिक जिले की रहने वाली हैं और पिछले दो दिनों से अचानक लापता हो गई थीं, जिनकी परिवार और पुलिस तलाश कर रही थी। सोमवार को बस स्टैंड के पास बने एक पुराने कुएं के पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों को अचानक पानी में जोर से छपाक की आवाज सुनाई दी।
जान बचाने के लिए दिखाया गजब का हिम्मत
मिली जानकारी के अनुसार जब राहगीरों ने कुएं के अंदर झांककर देखा, तो उनके होश उड़ गए। कुएं के अंदर चंद्रभागा भोरकाटे पानी में डूबी हुई थीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने गजब का संयम दिखाया।
बुजुर्ग महिला ने पानी के पंप से जुड़ी रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए थीं और खुद को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने अपने पैरों को कुएं की पथरीली दीवार के एक छेद में फंसा रखा था ताकि उनका शरीर फिसले नहीं।
घंटेभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया। बुजुर्ग महिला की जान बचाने के लिए बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लगभग एक घंटे तक चले इस संघर्षपूर्ण और नाटकीय अभियान के बाद पुलिस ने सुरक्षित तरीके से महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिलहाल महिला को सुरक्षित बचाकर अस्पताल या उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, और इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।