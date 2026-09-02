महाराष्ट्र: दो दिन से लापता बुजुर्ग महिला कुएं में मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बेहद हैरान करने वाली और राहत भरी खबर सामने आई है। यहां पिछले दो दिनों से लापता चल रही 75 साल की एक बुजुर्ग महिला कुएं के अंदर जिंदा मिली। गनीमत यह रही कि समय रहते लोगों की नजर पड़ गई और एक घंटे तक चले साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

समझिए क्या है पूरा मामला? बता दें कि चंद्रभागा भोरकाटे नाम की यह बुजुर्ग महिला नासिक जिले की रहने वाली हैं और पिछले दो दिनों से अचानक लापता हो गई थीं, जिनकी परिवार और पुलिस तलाश कर रही थी। सोमवार को बस स्टैंड के पास बने एक पुराने कुएं के पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों को अचानक पानी में जोर से छपाक की आवाज सुनाई दी।

जान बचाने के लिए दिखाया गजब का हिम्मत मिली जानकारी के अनुसार जब राहगीरों ने कुएं के अंदर झांककर देखा, तो उनके होश उड़ गए। कुएं के अंदर चंद्रभागा भोरकाटे पानी में डूबी हुई थीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने गजब का संयम दिखाया।

बुजुर्ग महिला ने पानी के पंप से जुड़ी रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए थीं और खुद को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने अपने पैरों को कुएं की पथरीली दीवार के एक छेद में फंसा रखा था ताकि उनका शरीर फिसले नहीं।