Maharashtra: बोरखेड़ी फ्लाईओवर से एक तेज रफ्तार कार रेलवे ट्रैक पर गिरी, 5 लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र, एजेंसी। नागपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां बोरखेड़ी फ्लाईओवर से एक तेज रफ्तार कार रेलवे ट्रैक पर गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है। घटना आज सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर हुई है। बुटीबोरी पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NOTE: खबर अपडेट की जा रही है...

