महाराष्ट्र के 106 'शहीदों' के नाम एअर इंडिया भवन में प्रदर्शित होंगे, सीएम फडणवीस ने दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के निर्माण के लिए आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 106 कार्यकर्ताओं को अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहित एअर इंडिया के नए प्रशासनिक भवन में स्थायी सम्मान मिलेगा।

राज्य मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि उनके नाम भवन में प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं।

संस्कृति मंत्री शेलार के अनुसार, ये 106 कार्यकर्ता ऐतिहासिक संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। उनके बलिदान ने राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फडणवीस को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उनके नाम नए भवन की आगे की दीवार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने अब राज्य के मुख्य सचिव को इस प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एअर इंडिया के इस प्रतिष्ठित भवन का अधिग्रहण किया है, जो दक्षिण मुंबई के क्षितिज का एक प्रमुख हिस्सा है और इसके समुद्र के किनारे के स्थान के लिए जाना जाता है, जिसकी कीमत 1,601 करोड़ रुपये है। यह भवन राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है।