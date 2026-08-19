मराठी भाषा थोपे जाने से महाराष्ट्र में गैर-मराठी ड्राइवर परेशान, रोजी-रोटी छिनने का सता रहा डर

डिजिटल डेस्क,मुंबई। महाराष्ट्र में गैर-मराठी ड्राइवरों को अभी भी डर है कि अनिवार्य भाषा नियम के तहत काम-चलाऊ ज्ञान की अस्पष्ट शर्त के कारण उनकी रोजी-रोटी छिन सकती है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि परमिट रद करने से पहले उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त समय (जिसमें 30 दिन का नोटिस पीरियड भी शामिल है) दिया जाएगा।

संशोधित मोटर वाहन नियमों के एक प्रविधान का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्यभर में आटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। हालांकि, इस बयान से राज्य में ड्राइवरों के एक बड़े वर्ग की चिंताएं दूर नहीं हो सकीं।

ये वे लोग हैं जो देश के अन्य हिस्सों से आए हैं और इन्हें मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है। सेवा सारथी आटो-रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता डीएम गोसावी ने कहा कि राज्य सरकार ने मराठी का काम-चलाऊ ज्ञान अनिवार्य कर दिया है, लेकिन असल में काम-चलाऊ ज्ञान का क्या मतलब है, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।