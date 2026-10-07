रॉकेट लॉन्चर, राइफल और जिंदा कारतूस... गढ़चिरौली में हथियारों का जखीरा बरामद; नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक सफल एंटी-माओवादी अभियान के तहत नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि भमरगढ़ उपखंड के कोपरशी जंगल क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार छुपाकर रखे हैं।

6 अक्टूबर को चलाया गया विशेष अभियान

बता दें कि सूचना मिलने के बाद 6 अक्टूबर को एक विशेष अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशंस स्क्वॉड और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की टीमों ने जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया।