महाराष्ट्र: महिला को मदद के बहाने फार्महाउस पर बुलाया... पूर्व BJP विधायक और बर्खास्त पुलिसकर्मी पर रेप का आरोप
महाराष्ट्र में पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र पवार और बर्खास्त पुलिसकर्मी शैलेश पाटिल के खिलाफ गैंग-रेप का मामला दर्ज किया गया है।
HighLights
पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र पवार पर गैंग-रेप का गंभीर आरोप।
बर्खास्त पुलिसकर्मी शैलेश पाटिल भी मामले में सह-आरोपी।
घरेलू विवाद सुलझाने के बहाने फार्महाउस ले जाकर घटना।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में कल्याण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली शादीशुदा महिला के साथ गैंग-रेप के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र पवार और एक पुलिसकर्मी बर्खास्त शैलेश पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) सदानंद दाते के आदेश के बाद, पडघा पुलिस ने आज गुरुवार तड़के FIR दर्ज की। शिकायत के मुताबिक, कल्याण की रहने वाली पीड़िता अपने पति के साथ चल रहे घरेलू विवाद को सुलझाने में मदद के लिए नरेंद्र पवार के पास गई थी।
मदद के बहाने फार्महाउस ले जाकर किया गैंग-रेप
13 सितंबर को, नरेंद्र पवार ने विवाद सुलझाने में मदद के बहाने उसे कल्याण स्थित अपने ऑफिस बुलाया। इसके बाद वो उसे भिवंडी तालुका के बापगांव गांव में एक फार्महाउस ले गया।
महिला ने आरोप लगाया कि शैलेश पाटिल ने हथियार दिखाकर उसे धमकाया, जबरन शराब पिलाई और सबसे पहले नरेंद्र पवार ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। बाद में नरेंद्र पवार वहां से चला गया, जिसके बाद शैलेश पाटिल ने फिर से उसके साथ गलत हरकत की।
सुबह करीब 4 बजे, पाटिल के घरेलू केयरटेकर ने महिला को उसके घर वापस पहुंचाया। इस घटना से सदमे में आई महिला ने 16 सितंबर को सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के जरिए कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) की कांग्रेस पार्षद कंचन कुलकर्णी से संपर्क किया।
48 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग
पीड़िता के दिखाए गए वीडियो और सबूतों की जांच करने के बाद, कंचन कुलकर्णी बुधवार देर रात उनके साथ पडघा पुलिस स्टेशन गईं।
पडघा पुलिस स्टेशन ने बताया कि शिकायत की पुष्टि होने के बाद, पवार और पाटिल दोनों के खिलाफ गैंगरेप और हथियारों के साथ आपराधिक धमकी देने जैसे आरोपों में FIR दर्ज की गई।
मीडिया से बात करते हुए, कुलकर्णी ने आरोपियों की 48 घंटे के भीतर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और बताया कि पाटिल पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि मामले में जांच अभी चल रही है।
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