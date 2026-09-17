महाराष्ट्र: महिला को मदद के बहाने फार्महाउस पर बुलाया... पूर्व BJP विधायक और बर्खास्त पुलिसकर्मी पर रेप का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में कल्याण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली शादीशुदा महिला के साथ गैंग-रेप के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र पवार और एक पुलिसकर्मी बर्खास्त शैलेश पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) सदानंद दाते के आदेश के बाद, पडघा पुलिस ने आज गुरुवार तड़के FIR दर्ज की। शिकायत के मुताबिक, कल्याण की रहने वाली पीड़िता अपने पति के साथ चल रहे घरेलू विवाद को सुलझाने में मदद के लिए नरेंद्र पवार के पास गई थी।

मदद के बहाने फार्महाउस ले जाकर किया गैंग-रेप 13 सितंबर को, नरेंद्र पवार ने विवाद सुलझाने में मदद के बहाने उसे कल्याण स्थित अपने ऑफिस बुलाया। इसके बाद वो उसे भिवंडी तालुका के बापगांव गांव में एक फार्महाउस ले गया। महिला ने आरोप लगाया कि शैलेश पाटिल ने हथियार दिखाकर उसे धमकाया, जबरन शराब पिलाई और सबसे पहले नरेंद्र पवार ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। बाद में नरेंद्र पवार वहां से चला गया, जिसके बाद शैलेश पाटिल ने फिर से उसके साथ गलत हरकत की।

सुबह करीब 4 बजे, पाटिल के घरेलू केयरटेकर ने महिला को उसके घर वापस पहुंचाया। इस घटना से सदमे में आई महिला ने 16 सितंबर को सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के जरिए कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) की कांग्रेस पार्षद कंचन कुलकर्णी से संपर्क किया।