खाद्य-दवा लाइसेंस दिलाने के नाम पर ठगी से सावधान, महाराष्ट्र FDA ने 'फर्जी एजेंटों' को लेकर किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। खाद्य और दवा लाइसेंस दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले फर्जी एजेंटों को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने लोगों और कारोबारियों को सतर्क किया है।

विभाग ने साफ किया है कि लाइसेंस आवेदन या मंजूरी की प्रक्रिया के लिए FDA ने किसी एजेंट, बिचौलिए या निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है।FDA के मुताबिक, कुछ लोग खुद को विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर आवेदकों से पैसे मांग रहे हैं।

ऐसे लोग वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों के नाम का इस्तेमाल कर यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अधिकारियों तक पहुंच है और वे लाइसेंस की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करा सकते हैं। लाइसेंस के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं FDA ने कहा कि खाद्य कारोबार, दवा निर्माण, थोक एवं खुदरा बिक्री समेत अन्य गतिविधियों के लिए लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक बिना किसी बिचौलिए की मदद के खुद आवेदन कर सकते हैं।

दवा से जुड़े लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र FDA के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि खाद्य कारोबार से संबंधित लाइसेंस के लिए FSSAI के FoSCoS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। दोनों पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश भी उपलब्ध हैं।

विभाग ने साफ किया कि लाइसेंस दिलाने, आवेदन आगे बढ़ाने या मंजूरी जल्दी कराने के नाम पर किसी व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति खुद को FDA का अधिकृत एजेंट बताता है तो उसका दावा गलत है।

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अधिकारी के नाम पर पैसे मांगे तो करें शिकायत FDA ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति FDA अधिकारी या कर्मचारी के नाम पर पैसे मांगता है या लंबित आवेदन पर कार्रवाई कराने के बदले रकम मांगता है तो इसकी तत्काल विभाग को सूचना दें। शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन भी विभाग ने दिया है।