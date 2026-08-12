महाराष्ट्र में Dominos पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड, नियमों के उल्लंघन पर FDA का एक्शन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने डोमिनोज पिज्जा के चार आउटलेट्स के फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं, जिनमें से तीन मुंबई में हैं।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी और साफ-सफाई के नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है।

IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे की अगुवाई वाले FDA ने एक बयान में कहा कि चौथा आउटलेट पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है।

Domino's के चार आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में चेन रेस्तरां के खिलाफ स्पेशल ड्राइव के दौरान विले पार्ले वेस्ट, बोरीवली वेस्ट और घाटकोपर वेस्ट के R-सिटी मॉल में जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के चलाए जा रहे डोमिनोज पिज्जा आउटलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है।