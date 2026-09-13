महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 95 टन खाद्य उत्पाद और 172 लीटर दूध जब्त

पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने पिछले दो दिनों में पूरे राज्य में 95 टन से अधिक खाद्य पदार्थ और 172 लीटर दूध जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 4.45 करोड़ रुपये है।

एफडीए ने एक बयान में कहा कि उसने आने वाले त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गणवत्ता को बनाए रखने के लिए अहिल्यानगर, पुणे, नासिक और बुलढाणा में विशेष अभियान चलाकर जांच की।

अहिल्यानगर में अधिकारियों ने एक कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा और "मदुरमा क्रीमी डिलाइट" लेबल वाले 75,368.8 किलोग्राम पाश्चराइज्ड कुकिंग बटर (बिना नमक वाला) को जब्त किया। इसकी कीमत 3.95 करोड़ रुपये है। इसके सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए। पुणे में अधिकारियों ने दो गाड़ियों को रोका गया। इन गाड़ियों में भारी मात्रा में मिलावटी पनीर, खोया और दही ले जाने की जानकारी मिली थी।

अधिकारियों ने पहली गाड़ी से 24 सैंपल लिए और 17.15 लाख रुपये का 7,362.5 किलोग्राम पनीर और दूसरे खाने-पीने के सामान जब्त किए। दूसरी गाड़ी से उन्होंने 12 सैंपल लिए और वैसी ही कमियां मिलने पर 14.55 लाख का 6,081 किलोग्राम पनीर जब्त किया।