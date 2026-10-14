महाराष्ट्र में किसानों को बड़ा तोहफा, दीवाली से पहले फडणवीस सरकार देगी 5000 रुपये

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। इसके तहत महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा एलान किया है कि राज्य के सभी किसानों को 5000 रुपये की अंतरिम मदद दी जाएगी।

सबसे खास बात यह है कि इस राशि का भुगतान किसानों के खातों में दीवाली से पहले कर दिया जाएगा, ताकि वे त्योहारी सीजन में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। सूखे के बीच किसानों को बड़ा तोहफा बता दें कि सरकार की तरफ से यह कदम मुख्य रूप से दो बड़ी वजहों से उठाया गया है। सीएम फडणवीस के अनुसार हाल ही में राज्य के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात और फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने पूरे इलाके को सूखाग्रस्त घोषित किया है। किसानों की इस आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए यह फौरी मदद दी जा रही है।

केंद्र सरकार की मदद में देरी की आशंका दूसरी ओर मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया कि चूंकि दीपावली में बहुत कम समय बचा है और इस त्योहारी समय से पहले केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार ने खुद अपने संसाधनों से किसानों को तुरंत राहत देने का यह बड़ा फैसला किया है।