महाराष्ट्र में सूखे की मार से बेहाल किसानों के लिए राहत, फडणवीस सरकार ने शुरू की 'मिशन मुरघास' योजना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सूखे के संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के किसानों और पशुपालकों के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत भरी पहल की है। सूखे के कारण चारे की कमी और दूध उत्पादन पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए राज्य के पशुपालन विभाग ने 'मिशन मुरघास' की शुरुआत की है।

सामने आई जानकारी के अनुसार, इस योजना का मुख्य फोकस मराठवाड़ा और विदर्भ के उन 19 जिलों पर है, जहां डेयरी फार्मिंग ग्रामीण आजीविका का एक बहुत बड़ा और मजबूत सहारा है। क्या है 'मागेल त्याला मुरघास' योजना? बता दें कि 'मागेल त्याला मुरघास' योजना के तहत पात्र दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को साइलेज खरीदने पर 3 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी प्रति पशु प्रति दिन 5 किलोग्राम चारे की जरूरत के हिसाब से 90 दिनों के लिए तय की गई है।

बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को साइलेज खरीदने का प्रमाण देना होगा, जिसके बाद सब्सिडी की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। सरकार का बड़ा वित्तीय आवंटन पशुपालन आयुक्त किरण पाटिल के मुताबिक, इस विकट सूखे के संकट से किसानों को उबारने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा विदर्भ-मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना के दूसरे चरण के तहत, सरकार ने चारे की खेती और साइलेज उत्पादन के लिए 76.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मंजूर किया है।