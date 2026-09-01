महाराष्ट्र में SIR के दौरान कटे 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम, विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दी सफाई

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से 2.07 करोड़ से अधिक नाम कम होना राजनीतिक विवाद का कारण बन रहा है।

विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर नामों का कम होना गंभीर चिंता का विषय है और इससे वास्तविक मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

चुनाव आयोग ने दी सफाई इस बीच महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने कहा है कि ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नाम स्थायी रूप से नहीं हटाए गए हैं। यह प्रारंभिक सूची है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले नागरिकों को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर मिलेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में एसआइआर से पहले मतदाताओं की कुल संख्या करीब 9.79 करोड़ थी। घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके। इसी कारण ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी आई है।

निर्वाचन विभाग ने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र सर्वेक्षण के दौरान नहीं मिले, उन्हें सीधे मतदाता सूची से हटाने के बजाय एएसडी (एबसेंट, शिफ्टेड, डेड) श्रेणी में चिह्नित किया गया है। यानी संबंधित मतदाता अनुपस्थित हो सकता है, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुका हो सकता है या उसकी मृत्यु हो चुकी हो सकती है।

अंतिम सूची तैयार करने से पहले इन मामलों का सत्यापन और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। चोकलिंगम ने कहा कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज के साथ दावा दाखिल कर सकते हैं।