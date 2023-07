Maharashtra: मानसून सत्र से पहले डिप्टी CM फडणवीस बोले- जनता के कल्याण के लिए उठाए गए मुद्दों पर करेंगे चर्चा

मुंबई, एजेंसियां। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुंबई में एक चाय पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने चाय की चुस्की ली। चाय पार्टी में अन्य नेता भी शामिल हुए। मालूम हो कि महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है।

वहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मानसून सत्र से पहले कहा कि हम सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भले ही हमारी ताकत बढ़ गई है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि हम इसका दुरुपयोग न करें। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार के एक साल के प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र FDI में नंबर एक स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। हम सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भले ही हमारी ताकत बढ़ गई है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि हम इसका दुरुपयोग न करें और जनता के हित से संबंधित जो भी मुद्दे विपक्ष उठाएगा उसका समाधान करें।

Mumbai: “...Maharashtra legislature monsoon sessions start from tomorrow...We will discuss all the issues during the session...Even though our strength has increased we will make sure that we do not misuse it and address all the issues related to the welfare of the people that… pic.twitter.com/LQZCLgNk1t— ANI (@ANI) July 16, 2023