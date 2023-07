Maharashtra: क्या फिर एक होंगे चाचा-भतीजा? आज फिर विधायकों के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम अजित

मुंबई, पीटीआई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके गुट के एनसीपी विधायक लगातार दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचे। पवार भी वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंच गए हैं। इससे चाचा-भतीजे में सुलह होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

इससे पहले, अजित पवार रविवार को भी प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अदिति तटकरे और हसन मशरिफ के साथ पवार से मिलने वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान शरद पवार गुट से जयंत पाटिल और जितेंद्र अव्हाद भी मौजूद थे।

#WATCH | NCP president Sharad Pawar arrives at Mumbai's YB Chavan Centre where Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar and NCP MLAs of his faction are present to meet him. pic.twitter.com/hrx8S2mVTR