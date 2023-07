Mumbai Crime News महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या करने और अपराध के सबूत नष्ट करने वाले आरोपी पति को बरी कर दिया है।अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि दिलीप की शादी पीड़िता सोनी से हुई थी और दंपति कल्याण के खाडेगोलावली इलाके में रहते थे। पीड़िता सोनी एक बार और रेस्तरां में काम करती था। दंपति अक्सर छोटे-मोटे घरेलू मुद्दों पर झगड़ते थे।

Maharashtra: पत्नी की हत्या कर मिटाया सबूत, महाराष्ट्र कोर्ट ने ये आदेश सुनाकर आरोपी पति को कर दिया बरी

ठाणे, एजेंसी। पत्नी की हत्या करने और अपराध के सबूत नष्ट करने वाले आरोपी पति को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने बरी कर दिया है। कल्याण सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव पी पांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष 38 वर्षीय आरोपी दिलीप मतिलाल रॉय के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि दिलीप की शादी पीड़िता सोनी से हुई थी और दंपति कल्याण के खाडेगोलावली इलाके में रहते थे। पीड़िता सोनी एक बार और रेस्तरां में काम करती था। दंपति अक्सर छोटे-मोटे घरेलू मुद्दों पर झगड़ते थे। बहन ने लगाया पता, घर में मिला शव अभियोजन पक्ष के अनुसार, मई 2014 में पीड़िता की बहन जो उससे फोन पर संपर्क नहीं कर सकी, बार में गई और पाया कि वह दो दिनों से काम पर नहीं आई है। इसके बाद बहन पीड़िता के घर गई तो देखा की घर का दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर से दुर्गंध आ रही थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बाद में उसे पीड़िता का शव परिसर के अंदर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। सबूत साबित करने में रहे विफल पीड़िता की बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जज ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की बहन से पूछताछ करने में विफल रहा है और पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि वह लापता है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे आरोपी के मकसद को साबित करने में भी विफल रहा, इसलिए कथित आरोपी को बरी कर दिया गया।

Edited By: Nidhi Avinash