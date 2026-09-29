महाराष्ट्र: आलीशान जिंदगी के लिए कपल ने बेच दिया अपना ही बच्चा, पुलिस ने हैदराबाद से नवजात को किया बरामद

डिजिटल डेस्क, मुबंई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक जोड़े ने अपने एक महीने के बच्चे को 1 लाख रुपये में बेच दिया। इसकी वजह जरूरत नहीं थी।

पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को हैदराबाद से बचाया है, यह शहर छत्रपति संभाजीनगर से 550 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। इस मामले में शामिल दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, एक महीने के बच्चे के माता-पिता ने अपनी शानदार जिंदगी और शौक पूरे करने के लिए,खासकर अपने लिए मोबाइल फोन और सोने की चेन खरीदने के लिए अपने ही बच्चे को बेच दिया।

यह घटना 20 सितंबर को सामने आई, जब मां पुलिस के पास आई और बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है। उस घटना की जांच के दौरान पता चला कि माता-पिता ने अपने एक महीने के बेटे को बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि 550 किलोमीटर से ज्यादा दूर से बचाए जाने से पहले बच्चे को चार बार खरीदा और बेचा गया था।

1.2 लाख रुपये में बच्चे को बेच दिया पुलिस के मुताबिक, माता-पिता लिव-इन रिलेशनशिप में थे और छत्रपति संभाजीनगर के मुकुंदवाड़ी इलाके में रह रहे थे। अपनी जीवनशैली का खर्च उठाने के लिए उन्होंने बच्चे को सीमा रेशवाल नाम की एक बिचौलिये को 1.2 लाख रुपये में बेच दिया।

इसके बाद सीमा ने बच्चे को पडेगांव की रहने वाली एक दूसरी महिला, संगीता अव्हाड को 2.7 लाख रुपये में बेच दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद बच्चा फिर से दूसरे हाथों में चला गया, जब संगीता ने उसे सुरेश गुंटुका नाम के एक कथित फर्जी डॉक्टर को 3.5 लाख रुपये में बेच दिया। फिर उस फर्जी डॉक्टर ने बच्चे को हैदराबाद में रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार,उमा खटकम को 3.5 लाख रुपये में सौंप दिया।

चूंकि बच्चे को आखिरी बार हैदराबाद के एक निवासी को बेचा गया था, इसलिए पुलिस बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए उस शहर पहुंची। बच्चे को महाराष्ट्र वापस लाने की कोशिश की जा रही है। केस दर्ज, 7 लोग गिरफ्तार पुंडलिकनगर पुलिस इंस्पेक्टर विवेक सोनावणे ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्चे के माता-पिता, एजेंट सीमा रेशवाल और संगीता अव्हाड और कथित नकली डॉक्टर सुरेश गुंटुका समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।