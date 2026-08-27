ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को राहत, मराठी सीखने के लिए मिला 1 साल का समय; CM फडणवीस ने लाइसेंस रद करने के फैसले पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार राज्य में गैर-मराठी ऑटो, टैक्सी और एप चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिक्शा-टैक्सी चालक संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार यह का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एक साल की अवधि में मराठी न आने पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न उनका लाइसेंस रद किया जाएगा। यह फैसला परिवहन विभाग द्वारा राज्यव्यापी जांच अभियान चलाने और मराठी परीक्षा में असफल रहने वाले चालकों को नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद आया है। सीएम से की मुलाकात सीएम फडणवीस ने बताया कि हाजी अराफात शेख के नेतृत्व में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने चालकों के लिए बुनियादी मराठी सीखने की आवश्यकता का समर्थन किया। हालांकि, प्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया कि चालक अलग-अलग आयु वर्ग के हैं और कई चालकों ने वर्षों पहले औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी, जिससे उनके लिए इतने कम समय में नई भाषा सीखना कठिन है। एक साल का मांगा था समय फडणवीस ने कहा, “चालकों ने मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत मांगी थी। राज्य सरकार ने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है और उन्हें एक साल का समय दिया जा रहा है। इस अवधि के दौरान चालकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

उन्होंने आगे बताया कि इस एक साल के भीतर चालकों को व्यावहारिक मराठी सिखाने के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उन्हें अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, “चूंकि चालक स्वयं आगे आकर मराठी सीखने की इच्छा जता रहे हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय देना आवश्यक था।” मराठी भाषा का नियम क्या है? गौरतलब है महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में घोषणा की थी कि गैर-मराठी भाषी चालकों को बुनियादी मराठी सीखनी होगी और इसके लिए 15 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की थी। इस दौरान चालकों के लिए मराठी भाषा की कक्षाओं का आयोजन भी किया गया था।

इसके बाद, 20 अगस्त को राज्यव्यापी जांच अभियान के पहले ही दिन परिवहन विभाग ने मराठी भाषा का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण 1,268 वाणिज्यिक यात्री वाहन चालकों को नोटिस जारी किए, जिनमें मुख्य रूप से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक शामिल थे।

नियमों के मुताबिक, मराठी परीक्षा में असफल होने वाले चालकों को भाषा का व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने के लिए शुरू में एक महीने का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि में ज्ञान प्राप्त न करने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने का प्रावधान रखा गया था।