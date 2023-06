Maharashtra: झमाझम बारिश के बीच CM एकनाथ शिंदे ने किया कोस्टल रोड का दौरा, अधिकारियों को दिए निर्देश

मुंबई, एजेंसी। Monsoon Update: देशभर में मॉनसून ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली और मुंबई में इस समय झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मुंबई और दिल्ली में एक साथ रविवार यानी 25 जून को मानसून का दौर शुरू हो गय है।

भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वर्ली में कोस्टल रोड का दौरा किया। सीएम एकनाथ ने यहां की स्थिति का निरीक्षण किया और जलभराव के कारणों के बारे में जानकारी ली। सीएमओ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सीएम एकनाथ ने संबंधित अधिकारियों को जलजमाव की स्थिति न पैदा हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज मैं यहां मिलान सबवे पर हूं और कल यहां 1 घंटे के भीतर लगभग 70 मिमी बारिश हुई है। इसके बावजूद यहां यातायात की आवाजाही बंद नहीं हुई, क्योंकि यहां एक जल भंडारण टैंक बनाया गया है। यहां फ्लडगेट भी लगाया गया है। सीएम ने आगे कहा कि मैंने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लोगों को बारिश के दौरान कोई समस्या न हो।

