देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सुपर पावर? महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों से मुख्यमंत्री की बढ़ी ताकत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कामकाज के नियमों मं बड़ा बदलाव किया है, जिससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सुपर पावर आ गई है।

महाराष्ट्र सरकार नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री को अब किसी भी मंत्री के फैसले को पलटने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते यह कदम जनहित में हो और इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं।

फडणवीस को मिल गई सुपर पावर

महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र सरकार के कामकाज के नियम, 2026' (Maharashtra Government Rules of Business, 2026) को अधिसूचित किया है। हालांकि यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने वाला बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी अलग हैं।

महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों के तहत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसी भी मंत्री के फैसलों में दखल देने और उन्हें बदलने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है, अगर उन्हें लगता है कि ऐसा करना जनहित में है। देखा जाए तो किसी भी विभाग की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित मंत्री की ही रहती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री के पास बड़े या विवादित फैसलों को पलटने का स्पष्ट और नियमों पर आधारित अधिकार आ गया है। हालांकि, इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय मुख्यमंत्री को फैसले के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव महाराष्ट्र में सरकारी कामकाज को चलाने वाले नियम कोई नई बात नहीं हैं। कामकाज के नियम, जो संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत सरकार के कामकाज को नियंत्रित करते हैं, राज्य में पहले से ही लागू थे।

हालांकि, 2026 के नए नियम मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर ज्यादा स्पष्टता देते हैं। खास तौर पर, मुख्यमंत्री को विभागीय फैसलों की समीक्षा करने और जनहित में उनमें बदलाव करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है।

इस बदलाव की शुरुआत 2023 के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक अहम मामले से हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़े एक मामले में सहकारिता मंत्री के फैसले पर रोक लगा दी थी।

बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मुख्यमंत्री के आदेश को रद कर दिया और कहा कि उस समय लागू 'कामकाज के नियमों' के तहत मुख्यमंत्री को संबंधित मंत्री के स्वतंत्र फैसले में दखल देने का अधिकार नहीं था।