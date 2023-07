Maharashtra: CM शिंदे ने नीलम गोरे को शिवसेना में 'नेता' नियुक्त किया, पार्टी अध्यक्ष के बाद है सबसे बड़ा पद

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरे को शिवसेना में नेता नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे वरिष्ठ नेता को यह पद दिया जाता है। नीलम शुक्रवार को शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुई थीं। वे उद्धव ठाकरे गुट की नेता थीं। उनके शिंदे गुट में शमिल होने से उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है।

Neelam Gorhe : महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरे को शिवसेना में 'नेता' नियुक्त किया

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरे को शिवसेना में 'नेता' नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे वरिष्ठ नेता को यह पद दिया जाता है। नीलम गोरे शुक्रवार को मुंबई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुई थीं। वे उद्धव ठाकरे गुट की नेता थीं। उनके शिंदे गुट में शमिल होने से उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। बता दें, शिवसेना में टूट के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेता शिंदे गुट का दामन थाम चुके हैं। इन नेताओं की लिस्ट में ताजा नाम नीलम गोरे का है। नीलम विधानपरिषद की उपसभापति हैं। सीएम शिंदे ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। #WATCH | Uddhav Thackeray faction leader Neelam Gorhe joins Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde-led Shiv Sena, in Mumbai. pic.twitter.com/QWvFSylafR July 7, 2023 इससे पहले, विधान परिषद की बिजनेस एडवाइजरी बैठक में भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने नीलम के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा के प्रसाद लाड ने समर्थन किया।

