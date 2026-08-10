Video: महाराष्ट्र में सड़क पर बेकाबू होकर पलटी कार, डैशकैम में कैद हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से एक सड़क दुर्घटना का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी कार के डैशकैम में कैद हो गया, जो अब सोशल मिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

फुटेज में एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से आती दिखाई दे रही है, जहां कुछ लोग खड़े हैं। अचानक कार नियंत्रण खो देती है और कार सड़क किनारे घास वाली जगह पर पलट जाती है।

कार को अपनी तरफ आते देख सड़क किनारे खड़े लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। हादसे के बाद चारो तरफ कार का मलबा बिखर जाता है।

हादसे के बाद आस-पास मौजूद लोग तुरंत गाड़ी की ओर दौड़ेते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचते हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।